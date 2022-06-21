ru ua
Вт, 21 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Верещук призывает жителей Херсонской области выехать через оккупированный Крым

Новина українською →
Киев, Вторник 21 июня 2022 01:05
Верещук призывает жителей Херсонской области выехать через оккупированный Крым Фото: вице-премьер Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призывает жителей временно оккупированной территории Херсонской области выехать, чтобы облегчить деоккупацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верещук во время брифинга.

Она отметила, что жители Херсонской области, особенно те, у которых есть дети, не должны отказываться от возможностей для выезда, которые им предоставляют оккупанты, потому что это позволит ускорить деоккупацию области украинской армией.

"Выезжайте, пожалуйста, потому что наша армия будет обязательно деоккупировать эти земли. Наша воля это сделать непоколебима. И очень тяжело потом будет открыть гуманитарный коридор, когда там будут дети. Это было тяжело в Мариуполе, а в Херсонской области это будет еще труднее. Потому что враг учится, становится еще более циничным, использует живой щит, особенно детей", - заявила Верещук.

Она, в частности, призвала воспользоваться возможностью для выезда через временно оккупированный Крым, с помощью выданных для этого оккупантами фейковыми документами и заверила, что украинские власти не будут за это наказывать.

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял, что Вооруженные силы Украины в ближайшие дни или недели могут освободить Херсон, после придет черед и Мелитополя.

Также мы писали, что, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, украинские военные смогли сохранить позиции, которые они заняли во время ряда контратак в Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина Верещук Херсонская область
NEWS
Ермак оценил вероятность масштабного участия Беларуси в войне против Украины
Ермак оценил вероятность масштабного участия Беларуси в войне против Украины
DAILY
Кто управляет экономикой Украины и как устроен Кабмин военного времени
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский Кто управляет экономикой Украины и как устроен Кабмин военного времени