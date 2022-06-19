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ВСУ деоккупируют Херсон в ближайшие недели, а после Мелитополь, - Федоров

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Мелитополь, Воскресенье 19 июня 2022 15:16
ВСУ деоккупируют Херсон в ближайшие недели, а после Мелитополь, - Федоров Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (hvylya net)
Автор: Валерия Полищук

Вооруженные силы Украины в ближайшие дни или недели могут освободить Херсон, после придет черед и Мелитополя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

По его словам, украинские военные приблизились к границам Херсона.

"На сегодняшний день наши героические ВСУ значительно продвинулись и находятся на границах Херсона. Я уверен, что в ближайшее время, в ближайшие недели город Херсон будет освобожден нашими героическими военными", - написал он.

Федоров добавил, что ВСУ на Запорожском направлении подвинули линию фронта на 10 км южнее.

"Такая же ситуация в направлении города Мелитополь. Уже более 10 километров продвинулись от Запорожья в сторону Мелитополя наши ВСУ", - добавил мэр Мелитополя.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Херсоне подорвали коллаборанта Евгения Соболева - начальника 90-й исправительной колонии, который перешел не сторону российских оккупантов.

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