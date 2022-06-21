Верещук закликає жителів Херсонської області виїхати через окупований Крим

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Верещук під час брифінгу .

Вона зазначила, що жителі Херсонської області, особливо ті, у яких є діти, не повинні відмовлятися від можливостей для виїзду, які їм надають окупанти, тому що це дозволить прискорити деокупацію області українською армією.

"Виїжджайте, будь ласка, тому що наша армія буде обов'язково деокупувати ці землі. Наша воля це зробити непохитна. І дуже важко потім буде відкрити гуманітарний коридор, коли там будуть діти. Це було важко в Маріуполі, а в Херсонській області це буде ще важче. Бо ворог вчиться, стає ще більш цинічним, використовує живий щит, особливо дітей", - заявила Верещук.

Вона, зокрема, закликала скористатися можливістю для виїзду через тимчасово окупований Крим, за допомогою виданих для цього окупантами фейковими документами і запевнила, що українська влада не буде за це карати.

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров заявляв, що Збройні Сили України найближчими днями або тижні можуть звільнити Херсон, після прийде черга і Мелітополя.

Також ми писали, що, за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, українські військові змогли зберегти позиції, які вони зайняли під час низки контратак у Херсонській області.

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