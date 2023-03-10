Верещук призначили головою штабу з питань захисту прав дітей

Штаб був створений у березні минулого року з метою координації дій органів влади та місцевого самоврядування в питаннях захисту прав дитини в умовах воєнного стану. Тепер головою штабу призначили Ірину Верещук.

Крім того, Кабмін розширив функції Координаційного штабу, тепер орган:

координує дії влади для інтеграції за новим місцем проживання дітей, яких евакуйовано з небезпечних територій;

відстежує дотримання прав дітей-переселнеців;

координує заходи з повернення на територію України дітей, примусово переміщених на тимчасово окуповану територію, до Росії чи інших країн.

Нагадаємо, раніше Кабмін ухвалив механізм примусової евакуації дітей з небезпечних зон. Батьки не можуть відмовитися від евакуації неповнолітніх.

Також зазначимо, за даними Офісу генпрокурора, Росія депортувала понад 16 тисяч українських дітей.

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