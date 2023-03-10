Верещук назначили главой штаба по вопросам защиты прав детей

Штаб был создан в марте прошлого года с целью координации действий органов власти и местного самоуправления по защите прав ребенка в условиях военного положения. Теперь главой штаба назначили Ирину Верещук.

Кроме того, Кабмин расширил функции Координационного штаба, теперь орган:

координирует действия властей для интеграции по новому месту жительства детей, эвакуированных с опасных территорий;

отслеживает соблюдение прав детей-переселенцев;

координирует меры по возвращению на территорию Украины детей, принудительно перемещенных на временно оккупированную, в Россию или другие страны.

Напомним, ранее Кабмин принял механизм принудительной эвакуации детей из опасных зон. Родители не могут отказаться от эвакуации несовершеннолетних.

Также отметим, что по данным Офиса генпрокурора, Россия депортировала более 16 тысяч украинских детей.

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