ua ru
Пт, 10 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Верещук призначили головою штабу з питань захисту прав дітей

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 10 березня 2023 14:23
Верещук призначили головою штабу з питань захисту прав дітей Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук очолила Координаційний штаб з питань захисту прав дитини. Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду 10 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства реінтеграції.

Штаб був створений у березні минулого року з метою координації дій органів влади та місцевого самоврядування в питаннях захисту прав дитини в умовах воєнного стану. Тепер головою штабу призначили Ірину Верещук.

Крім того, Кабмін розширив функції Координаційного штабу, тепер орган:

  • координує дії влади для інтеграції за новим місцем проживання дітей, яких евакуйовано з небезпечних територій;
  • відстежує дотримання прав дітей-переселнеців;
  • координує заходи з повернення на територію України дітей, примусово переміщених на тимчасово окуповану територію, до Росії чи інших країн.

Нагадаємо, раніше Кабмін ухвалив механізм примусової евакуації дітей з небезпечних зон. Батьки не можуть відмовитися від евакуації неповнолітніх.

Також зазначимо, за даними Офісу генпрокурора, Росія депортувала понад 16 тисяч українських дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Верещук діти
NEWS
Літак, 9 БПЛА, 34 ракети та 870 росіян: втрати РФ в Україні за добу
Літак, 9 БПЛА, 34 ракети та 870 росіян: втрати РФ в Україні за добу
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації