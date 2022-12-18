Верещук: Польща може стати економічним хабом для України

Нині у Польщі працюють над законопроєктом, який покликаний застрахувати від ризиків інвесторів, що готові вкладати у відбудову України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Мовиться, зокрема про про впровадження бізнес-проєктів на щойно звільнених територіях.
"Польща може стати не лише логістичним, а й економічним хабом для України", - зазначила глава Мінреінтеграції Ірина Верещук.
Посадовиця закликала інші країни також запроваджувати подібну практику. Адже всі чудово розуміють, що в центрі Європи розташована країна з величезною територією та потенціалом
"Тож ми звертаємось до урядів іноземних держав зробити страхові гарантії для компаній, які готові працювати в Україні. Це стимулюватиме інвестиції в нашу країну. Мовиться не про благодійність, а саме про бізнес. Це цілком реальна перспектива", - додала віцепрем'єрка.
Нагадаємо, нещодавно Сейм Польщі схвалив резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.
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