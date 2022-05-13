Верещук о переговорах по эвакуации из "Азовстали": не преувеличивайте влияние мировых лидеров

По ее словам, Украине не стоит преувеличивать влияние мировых лидеров. Все потому, что если бы это влияние было должным, то не было бы войны.

"Сердце страны сейчас - это Азовсталь. Разделяю тревогу и волнение близких за судьбу защитников крепости. Война - это кровь и слезы. На войне чудес не бывает. Есть суровые реалии. Поэтому работает только трезвый и прагматичный подход", - говорится в сообщении.

Также Верещук добавила, есть приказ президента - сделать все возможное и невозможное, чтобы вытащить людей.

"Команда работает. Переговоры с врагом очень сложные. Результат может не удовлетворить всех. Но наша задача вытащить наших ребят. Всех. Живыми", - сообщила она.

Отметим, что сейчас "Азовсталь" полностью заблокирован российскими войсками. Украинские бойцы продолжают выбивать врага с ранее захваченных им позиций на территории завода.