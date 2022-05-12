Эвакуация из "Азовстали". Спецоперация будет иметь несколько этапов, - Верещук

РФ не согласилась на процедуру "экстракшн" на "Азовстали" в Мариуполе. Они предлагают только капитуляцию. Поэтому спецоперация по освобождению раненых пройдет несколько этапов.

"Сейчас продолжаются переговоры. РФ не согласилась на процедуру экстракшн. Они предлагают только капитуляцию. Как вы знаете, наши ребята не согласовывают сложить оружие. На сегодня есть лишь единственный путь-идти пошагово. Спецоперация будет иметь несколько этапов. Первый этап - это эвакуация тяжелораненых”, - сказала Верещук.

Она также напомнила, что переговоры, которые ранее продолжались об освобождении бойцов, прекращены.

"Мы начали новый раунд переговоров. Предыдущие завершены неудачей. Там находятся сотни солдат и офицеров ВСУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, СБУ, Пограничной службы и тероборони. Ребят надо спасать. Все нуждаются в спасении", - добавила она.