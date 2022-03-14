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Верещук отрицает прибытие гуманитарного груза в Мариуполь, он только едет

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Понедельник 14 марта 2022 16:57
Верещук отрицает прибытие гуманитарного груза в Мариуполь, он только едет Фото: вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции Ирины Верещук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук опровергла последнюю информацию от Министерства обороны Российской Федерации касаемо якобы прибытия гуманитарного груза в Мариуполь. По ее словам, украинские грузовики только едут в город.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Верещук в эфире "Украина 24".

"То, что пишет Минобороны России, не соответствует действительности. Никакого гуманитарного груза туда (в Мариуполь - ред.) не попало. Груз только едет. Мы требуем прекращения огня. Действительно, колонна частного транспорта выехала из Мариуполя. Те, кто из наших водителей едет на Мариуполь, видели эту колонну, общались с ними",- заявила Верещук.

Также на обратном пути украинские гуманитарные грузовики должны эвакуировать женщин и детей из города.

Напомним, вчера, 13 марта, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович озвучил основные направления российских атак. Среди них есть Мариуполь.

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