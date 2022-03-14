Верещук отрицает прибытие гуманитарного груза в Мариуполь, он только едет

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук опровергла последнюю информацию от Министерства обороны Российской Федерации касаемо якобы прибытия гуманитарного груза в Мариуполь. По ее словам, украинские грузовики только едут в город.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Верещук в эфире "Украина 24".

"То, что пишет Минобороны России, не соответствует действительности. Никакого гуманитарного груза туда (в Мариуполь - ред.) не попало. Груз только едет. Мы требуем прекращения огня. Действительно, колонна частного транспорта выехала из Мариуполя. Те, кто из наших водителей едет на Мариуполь, видели эту колонну, общались с ними",- заявила Верещук.

Также на обратном пути украинские гуманитарные грузовики должны эвакуировать женщин и детей из города.