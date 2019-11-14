Верещук могут уволить с должности представителя Кабмина в Раде

Народного депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук могут освободить от обязанностей представителя Кабинета министров в Верховной раде. Об этом Верещук рассказала в комментарии РБК-Украина.

По ее словам, она от третьих лиц узнала о том, что премьер-министр Алексей Гончарук планирует заменить ее на этой должности. Верещук добавила, что сегодня при участии Гончарука состоится встреча, на которой обсудят вопросы ее увольнения.

"Мы договорились встретиться сегодня и обсудить. Мы обсуждали ряд вопросов и договорились, что вопрос пребывания или не пребывания меня в должности обсудят позже. О времени сообщит премьер-министр", - отметила нардеп.

Она добавила, что Гончарук планирует уволить ее с должности представителя из-за критики деятельности правительства. В частности, проекта госбюджета, а также свою позицию относительно законопроектов.

"Ну вы же видите, какая моя позиция. Я часто густо критикую позицию и видение Кабмина. Например, по бюджетному формированию. Я всегда говорила, что государственный бюджет должен быть направлен на Украину, на украинца. А мы видим разные приоритеты. К сожалению, наши мнения разнятся. К сожалению, меня не слышат, когда я говорю об этом там, за закрытыми дверями", - заявила Верещук.

Напомним, Кабинет министров Украины назначил Верещук представителем в Верховной раде в начале сентября.

Она прошла в Раду по списку партии "Слуга народа" под номером 29. В 2010-2015 годах была мэром Равы-Русской, с сентября 2017 года - доцент кафедры политологии Национального педагогического университета им. Драгоманова, преподавала в Институте экологии экономики и права.