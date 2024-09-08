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Верещук, Микита і не тільки. Зеленський зробив кілька призначень в Офіс президента

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський зробив кілька призначень в Офіс президента. Посади отримали колишні урядовці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зеленський звільнив з посади начальника Закарпатської ОВА Віктора Микиту (указ №619). Він був призначений заступником керівника Офісу президента (указ №620).

Також на цю посаду призначили колишнього міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук (указ №621).

Крім того, Зеленський призначив двох радників президента - Дмитра Литвина (радник з питань комунікації) та Олександра Камишіна (радник зі стратегічних питань). Останній до цього тижня обіймав посаду голови Мінстратегпрому.

 

Перестановки в уряді

Нагадаємо, що цього тижня в Кабінеті міністрів сталося відразу декілька кадрових ротацій. Так, змінився голова Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Раніше його очолював Олександр Камишін, а тепер - Герман Сметанін (екс-керівник "Укроборонпрому").

Також з посади голови Мінреінтеграції звільнили Ірину Верещук. Міністерство тимчасово очолив її заступник.

Дмитра Кулебу звільнили з посади міністра закордонних справ. Замість нього призначила Андрій Сибігу. За даними джерел РБК-Україна, Кулеба можуть призначити на дипломатичну роботу у Брюссель.

Ольга Стефанішина, крім європейської та євроатлантичної інтеграції України, тепер також очолює Мін'юст. Таким чином Дениса Малюську звільнили з посади міністра юстиції.

Олексій Кулеба з Офісу президента перейшов на посаду віце-прем'єра з відновлення - міністра розвитку громад та територій України.

Крім того, уряд також змінив керівництво Міністерства у справах ветеранів, Мінспорту, Мінкультури та Міндовкілля.

Детальніше про те, чому провели перезавантаження уряду і чому лишили прем'єра - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийОфіс президентаІрина Верещук