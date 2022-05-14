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Верещук об эвакуации с "Азовстали": есть шанс при участии ООН и Красного креста

Новина українською →
Мариуполь, Суббота 14 мая 2022 17:10
Верещук об эвакуации с "Азовстали": есть шанс при участии ООН и Красного креста Фото: вице-премьер Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Александр Мороз

Эвакуацию украинских военных с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе можно провести при участии ООН и Красного креста. Речь идет о спасении раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук на телемарафоне.

"Есть шанс (провести эвакуацию силами ООН и МККК, - ред.) и мы сейчас над этим плотно работаем. Мы говорим о тяжелораненых. Мы обратились к лидерам стран, прежде всего, к главам ООН и Международного комитета Красного Креста", - отметила она.

Напомним, ранее Верещук говорила, что на сегодня украинская сторона работает над эвакуацией около 60 тяжелораненых военных и медиков с "Азовстали".

Согласно последним данным, на "Азовстали" находятся более тысячи украинских военных. Также есть информация об около 600 раненых.

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Азовсталь Мариуполь эвакуация
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