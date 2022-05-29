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В захваченном Мелитополе жители устроили митинг в поддержку Украины

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Мелитополь, Воскресенье 29 мая 2022 19:01
В захваченном Мелитополе жители устроили митинг в поддержку Украины Фото: в Мелитополе прошел проукраинский митинг (фото ria-m.tv)
Автор: Наталья Юрченко

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 29 мая устроили митинг. Жители провели патриотическую акцию в поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "РИА Мелитополь".

Акция прошла в городском парке. Ее организовало движение "Желтая лента". Несколько десятков патриотов принесли украинские флаги, плакаты и желто-голубые ленты. Участники акции пели гимн Украины и выкрикивали патриотические призывы.

Отмечается, что несколько дней назад мелитопольские партизаны пригласили местных жителей прийти на проукраинский митинг 29 мая, однако место проведения не сообщалось.

Напомним, в Мелитопольском районе оккупанты сформировали "народную милицию", а целый участок полиции перешел на сторону врагов.

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