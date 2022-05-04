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Верещук анонсировала эвакуацию из Токмака и Васильевки: названы место и время

Фото: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: РБК-Украина

В среду, 4 мая, планируется эвакуация гражданского населения из Токмака и Васильевки в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

По словам чиновницы, эвакуация из Токмака состоится в 15:00 на выезде из города. Место сбора - бывшее кафе "Нирвана".

Эвакуация из Васильевки состоится на блокпосте Тарелка, рассказала Верещук. Время сбора - 14:00

Министр заверила, что эвакуация "обязательно состоится".

Напомним, что вчера, 3 мая, войска РФ не разрешили провести эвакуацию из Токмака и Васильевки, нарушив все договоренности.

О месте и времени эвакуации из Токмака и Васильевки украинская и российская сторона договаривались еще 2 мая.

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