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Эвакуационная колонна из Мариуполя задерживается, - Запорожская ОВА

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Понедельник 02 мая 2022 19:30
Эвакуационная колонна из Мариуполя задерживается, - Запорожская ОВА Фото: эвакуационная колонна из Мариуполя задерживается (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Эвакуационная колонна из Мариуполя сейчас задерживается. Касаемо времени вывоза гражданских из Токмака и Васильевки предупредят.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"О времени эвакуации из г. Токмак и г. Васильевка предупредим за 2 часа. Ждите новости!",- пишет Старух.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что жители Мангуша более восьми часов ждут эвакуационную колонну. Между тем в Запорожье уже прибыли более ста женщин, детей и пожилых людей, которых удалось вывезти из Мариуполя.

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