Российские войска сорвали эвакуацию из Токмака и Васильевки, - Верещук

Россия в очередной раз сорвала эвакуацию мирного населения из районов ведения боевых действий. Сегодня, 3 мая, войска РФ не разрешили провести эвакуацию из Токмака и Васильевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера, министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук .

“Взятые на себя обязательства Россия нарушила. Договоренности были такими, что мы в Токмаке на Луначарском кольце, а также Васильевке возьмем людей, которые выйдут на точки эвакуации и смогут спастись, но Россия изменила свои договоренности”, - рассказала она.

Министр также подчеркнула, что Украина будет требовать от России выполнения Женевской конвенции для эвакуации мирного населения из районов ведения военных действий.