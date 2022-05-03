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Российские войска сорвали эвакуацию из Токмака и Васильевки, - Верещук

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Запорожская область , Вторник 03 мая 2022 16:36
Российские войска сорвали эвакуацию из Токмака и Васильевки, - Верещук Фото: министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (facebook com vereshcuk ukraine)
Автор: РБК-Украина

Россия в очередной раз сорвала эвакуацию мирного населения из районов ведения боевых действий. Сегодня, 3 мая, войска РФ не разрешили провести эвакуацию из Токмака и Васильевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера, министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

“Взятые на себя обязательства Россия нарушила. Договоренности были такими, что мы в Токмаке на Луначарском кольце, а также Васильевке возьмем людей, которые выйдут на точки эвакуации и смогут спастись, но Россия изменила свои договоренности”, - рассказала она.

Министр также подчеркнула, что Украина будет требовать от России выполнения Женевской конвенции для эвакуации мирного населения из районов ведения военных действий.

Напомним, что время эвакуации из Токмака и Васильевки было согласовано еще вчера, 2 мая.

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