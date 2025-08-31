Вересень розпочнеться з дощів? Прогноз погоди на перший тиждень осені

Погода у вересні

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на перший місяць осені. Середня температура повітря у вересні буде від +13 до +18 градусів.

Найбільше опадів очікується в Карпатах, а також в Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях.