Суспільство Освіта Гроші Зміни

Вересень розпочнеться з дощів? Прогноз погоди на перший тиждень осені

Фото: синоптики розповіли, якою буде погода у перші дні вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Перші дні осені принесуть в Україну і дощі, і спеку. Синоптики обіцяють грози в окремих регіонах, тоді як на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Вересень почнеться з дощів у низці областей. У понеділок опади накриють центральні, східні та південні області, можливі грози.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • на півночі від +28 до +31 градуса;
  • на сході від +31 до +34 градусів;
  • у центрі від +26 до +30 градусів;
  • на півдні від +27 до +30 градусів;
  • на заході від +26 до +29 градусів.

У вівторок, 2 вересня, дощі потрохи відступлять. Опади очікуються лише у Донецькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • на півночі від +26 до +30 градусів;
  • на сході від +28 до +33 градусів;
  • у центрі від +28 до +31 градуса;
  • на півдні від +29 до +33 градусів;
  • на заході від +26 до +29 градусів.

У середу, 3 вересня, опади підмочать лише на заході. Дощі з грозами прогнозуються у Львівській, Івано-Франківської та Закарпатській областях.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • на півночі від +25 до +27 градусів;
  • на сході від +24 до +30 градусів;
  • у центрі від +27 до +30 градусів;
  • на півдні від +28 до +30 градусів;
  • на заході від +25 до +30 градусів.

Вже наступного дня, 4 вересня, дощі підмочать більше західних регіонів. Варто приготуватися не лише Львівській, Івано-Франківської та Закарпатській областям, але й жителям Волині, Рівненщині та Тернопільщині.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • на півночі від +25 до +28 градусів;
  • на сході від +23 до +29 градусів;
  • у центрі від +27 до +29 градусів;
  • на півдні від +27 до +32 градусів;
  • на заході від +26 до +32 градусів.

У п'ятницю, 5 вересня, дощі знову накриють лише захід України. На решті території - сухо з мінливою хмарністю.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • на півночі від +25 до +29 градусів;
  • на сході від +22 до +29 градусів;
  • у центрі від +27 до +29 градусів;
  • на півдні від +27 до +32 градусів;
  • на заході від +26 до +32 градусів.

Погода у вересні

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на перший місяць осені. Середня температура повітря у вересні буде від +13 до +18 градусів.

Найбільше опадів очікується в Карпатах, а також в Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях.

