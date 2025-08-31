Сентябрь начнется с дождей? Прогноз погоды на первую неделю осени

Погода в сентябре

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на первый месяц осени. Средняя температура воздуха в сентябре будет от +13 до +18 градусов.

Больше всего осадков ожидается в Карпатах, а также в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях.