Сентябрь начнется с дождей? Прогноз погоды на первую неделю осени

Фото: синоптики рассказали, какой будет погода в первые дни сентября (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Первые дни осени принесут в Украину и дожди, и жару. Синоптики обещают грозы в отдельных регионах, тогда как на юге столбики термометров поднимутся до +34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сентябрь начнется с дождей в ряде областей. В понедельник осадки накроют центральные, восточные и южные области, возможны грозы.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере от +28 до +31 градуса;
  • на востоке от +31 до +34 градусов;
  • в центре от +26 до +30 градусов;
  • на юге от +27 до +30 градусов;
  • на западе от +26 до +29 градусов.

Во вторник, 2 сентября, дожди понемногу отступят. Осадки ожидаются только в Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областях.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере от +26 до +30 градусов;
  • на востоке от +28 до +33 градусов;
  • в центре от +28 до +31 градуса;
  • на юге от +29 до +33 градусов;
  • на западе от +26 до +29 градусов.

В среду, 3 сентября, осадки подмочат лишь на западе. Дожди с грозами прогнозируются во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере от +25 до +27 градусов;
  • на востоке от +24 до +30 градусов;
  • в центре от +27 до +30 градусов;
  • на юге от +28 до +30 градусов;
  • на западе от +25 до +30 градусов.

Уже на следующий день, 4 сентября, дожди подмочат больше западных регионов. Стоит приготовиться не только Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областям, но и жителям Волыни, Ровенской и Тернопольской области.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере от +25 до +28 градусов;
  • на востоке от +23 до +29 градусов;
  • в центре от +27 до +29 градусов;
  • на юге от +27 до +32 градусов;
  • на западе от +26 до +32 градусов.

В пятницу, 5 сентября, дожди снова накроют только запад Украины. На остальной территории - сухо с переменной облачностью.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере от +25 до +29 градусов;
  • на востоке от +22 до +29 градусов;
  • в центре от +27 до +29 градусов;
  • на юге от +27 до +32 градусов;
  • на западе от +26 до +32 градусов.

 

Погода в сентябре

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на первый месяц осени. Средняя температура воздуха в сентябре будет от +13 до +18 градусов.

Больше всего осадков ожидается в Карпатах, а также в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

