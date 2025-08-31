Сентябрь начнется с дождей? Прогноз погоды на первую неделю осени

Первые дни осени принесут в Украину и дожди, и жару. Синоптики обещают грозы в отдельных регионах, тогда как на юге столбики термометров поднимутся до +34.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сентябрь начнется с дождей в ряде областей. В понедельник осадки накроют центральные, восточные и южные области, возможны грозы.
Столбики термометров днем покажут:
Во вторник, 2 сентября, дожди понемногу отступят. Осадки ожидаются только в Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областях.
Столбики термометров днем покажут:
В среду, 3 сентября, осадки подмочат лишь на западе. Дожди с грозами прогнозируются во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
Столбики термометров днем покажут:
Уже на следующий день, 4 сентября, дожди подмочат больше западных регионов. Стоит приготовиться не только Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областям, но и жителям Волыни, Ровенской и Тернопольской области.
Столбики термометров днем покажут:
В пятницу, 5 сентября, дожди снова накроют только запад Украины. На остальной территории - сухо с переменной облачностью.
Столбики термометров днем покажут:
Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на первый месяц осени. Средняя температура воздуха в сентябре будет от +13 до +18 градусов.
Больше всего осадков ожидается в Карпатах, а также в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях.