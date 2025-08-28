ua en ru
Вересень подарує три незвичних затемнення: чи зможуть побачити ці явища українці

Четвер 28 серпня 2025 06:55
У вересні на небі очікується одразу три різних затемнення (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Вересень 2025 року здивує одразу трьома небесними подіями. Українці зможуть побачити два з них - "кривавий" Місяць та рідкісне зникнення Венери за диском Місяця.

Коли українці зможуть насолоджуватися незвичними небесними явищами та що для цього потрібно, розповідає РБК-Україна з посиланням на Times of India.

7 вересня - повне місячне затемнення

У ніч з 7 на 8 вересня Місяць потрапить у повну тінь Землі.

Початок: 19:30

Пік події: 20:11

Завершення: 21:56

Явище триватиме понад півтори години, а загальна тривалість усієї події - понад 5 годин. Місяць може забарвитися у червонуваті відтінки - саме тому його називають "кривавим".

Побачити затемнення можна буде на всій території України, але за умови, що Місяць буде над горизонтом після заходу. Також насолодитися цим явищем зможуть жителі Європи, Азії, Африки, Австралії та Антарктиди.

Чим це затемнення вирізняється?

Місячні затемнення не є рідкістю, але це виділяється з двох головних причин - його тривалістю та кількістю людей, які можуть його побачити. За словами вчених, повне затемнення триватиме близько 82 хвилин, що робить його одним із найдовших за останні роки.

Мало того, його можна буде побачити по всій Азії, Австралії, Африці та Європі, як повідомляє NASA, що дасть величезній кількості населення світу можливість спостерігати хоча б частину цього видовища.

До речі, у народі це затемнення називають "кривавим", але у ньому немає нічого містичного або незвичайного. Червоний колір - це лише результат фільтрації сонячного світла земною атмосферою.

Тобто, той самий ефект, через який заходи сонця світяться відтінками червоного та помаранчевого.

19 вересня - Місяць "сховає" Венеру

Серед білого дня 19 вересня Венера ненадовго зникне за диском Місяця, а потім знову з'явиться. Це явище називають місячне затьмарення Венери або окуляція.

Зникнення: 14:55

Поява: 16:14

Явище буде добре видно в Україні. Для спостереження варто скористатися телескопом або біноклем із фільтрами. Також побачити затемнену Венеру зможуть в Європі, Азії, Африці, Канаді.

21-22 вересня - часткове сонячне затемнення

Завершить місяць часткове сонячне затемнення. Його пік - у ніч з 21 на 22 вересня. Але цього разу пощастить лише жителям Південної півкулі: Австралії, Нової Зеландії, Антарктиди та островів Тихого океану. Українці побачити часткове сонячне затемнення не зможуть.

Як спостерігати правильно

  • Для спостерігання місячного затемнення вам буде достатньо відкритого неба й трохи терпіння.
  • На Венери краще буде дивитися з оптикою.
  • Ніколи не спостерігайте вдень поруч із Сонцем без захисту для очей.

