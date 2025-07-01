Мільйони людей зможуть спостерігати по ТБ за космосом та місіями NASA
Мільйони клієнтів сервісу Netflix зможуть спостерігати за запусками кораблів, астронавтами на орбітальній станції, а також загальною ситуацією в космосі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз NASA.
Зазначається, що стримінговий сервіс Netflix і Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) уклали партнерську угоду.
У рамках нового партнерства, програми NASA+ стануть доступні на стримінговій платформі Netflix, яка налічує понад 700 млн передплатників по всьому світу.
Це дасть змогу глядачам з усього світу спостерігати за запусками ракет, виходами астронавтів у відкритий космос і переглядати вражаючі кадри Землі з Міжнародної космічної станції (МКС).
"Національний закон про аеронавтику і дослідження космічного простору 1958 року зобов'язує нас ділитися історією освоєння космосу з максимально широкою аудиторією", - зазначила генеральний менеджер NASA+ Ребекка Сірмонс.
В Агентстві розраховують, що це партнерство допоможе передати людям захват від відкриттів, інновацій та космічних досліджень агенції, де б вони не перебували.
Загроза дослідженню космосу з боку NASA
За даними видання The Washington Post, конфлікт директора компанії SpaceX Ілона Маска з президентом США загрожує зривом космічних місій NASA.
Зокрема, Маск пригрозив зняти з експлуатації всі багаторазові космічні кораблі Dragon.
Крім того, на початку червня Трамп раптово відмовився від раніше анонсованої кандидатури на посаду глави NASA.
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