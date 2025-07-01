Мільйони людей зможуть спостерігати по ТБ за космосом та місіями NASA

Мільйони клієнтів сервісу Netflix зможуть спостерігати за запусками кораблів, астронавтами на орбітальній станції, а також загальною ситуацією в космосі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз NASA .

Зазначається, що стримінговий сервіс Netflix і Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) уклали партнерську угоду.

У рамках нового партнерства, програми NASA+ стануть доступні на стримінговій платформі Netflix, яка налічує понад 700 млн передплатників по всьому світу.

Це дасть змогу глядачам з усього світу спостерігати за запусками ракет, виходами астронавтів у відкритий космос і переглядати вражаючі кадри Землі з Міжнародної космічної станції (МКС).

"Національний закон про аеронавтику і дослідження космічного простору 1958 року зобов'язує нас ділитися історією освоєння космосу з максимально широкою аудиторією", - зазначила генеральний менеджер NASA+ Ребекка Сірмонс.

В Агентстві розраховують, що це партнерство допоможе передати людям захват від відкриттів, інновацій та космічних досліджень агенції, де б вони не перебували.