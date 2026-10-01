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Вересень у Києві побив температурні рекорди

17:30 01.10.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Бджола
Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)

Осінь прийшла до Києва на 5 днів пізніше. Цьому сприяла понаднормово висока температура повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у Facebook.

Теплий вересень у Києві

В організації зазначили, що за середньомісячна температура повітря у вересні склала +16,3°С. Це вище кліматичної норми на 1,4 градуси Цельсія.

Найхолодніше було 23 вересня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до +5,9°С.

Найтепліше - 10 числа, коли максимальна температура підвищилась до +29,7°С.

Фото: Вересень у Києві був аномально теплим (facebook.com/CGO.Official)


Метеорологічна осінь у Києві розпочалася 21 вересня. Це на п’ять днів пізніше середньобагаторічних показників.

Вона характеризується стійким переходом середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

До того ж опадів на проспекті Науки випало 86 мм, що становить 148 % місячної норми.

Раніше РБК-Україна писало, що зранку 30 вересня у Києві спостерігався густий туман. В окремих районах міста ситуація була відчутно складніша, ніж в інших.

Крім того, згідно з прогнозом експертів УкрГМЦ на найближчі три доби, синоптична ситуація в Україні відчутно не зміниться. Погода залишатиметься без опадів.

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