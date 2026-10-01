Вересень у Києві побив температурні рекорди

Осінь прийшла до Києва на 5 днів пізніше. Цьому сприяла понаднормово висока температура повітря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у Facebook.
В організації зазначили, що за середньомісячна температура повітря у вересні склала +16,3°С. Це вище кліматичної норми на 1,4 градуси Цельсія.
Найхолодніше було 23 вересня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до +5,9°С.
Найтепліше - 10 числа, коли максимальна температура підвищилась до +29,7°С.
Метеорологічна осінь у Києві розпочалася 21 вересня. Це на п’ять днів пізніше середньобагаторічних показників.
Вона характеризується стійким переходом середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.
До того ж опадів на проспекті Науки випало 86 мм, що становить 148 % місячної норми.
Раніше РБК-Україна писало, що зранку 30 вересня у Києві спостерігався густий туман. В окремих районах міста ситуація була відчутно складніша, ніж в інших.
Крім того, згідно з прогнозом експертів УкрГМЦ на найближчі три доби, синоптична ситуація в Україні відчутно не зміниться. Погода залишатиметься без опадів.