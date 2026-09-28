Прохолодні ночі й антициклон: чого чекати від погоди завтра та з чого почнеться жовтень
Погода 29 вересня порадує більшість областей України лагідним осіннім сонцем. Не менш комфортними очікуються останній день вересня та перший день жовтня.
Докладніше про прогноз на завтра та особливості погоди найближчими днями, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Що буде впливати на погоду 29 вересня
Виходячи з прогнозу спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру, синоптичну ситуацію в Україні впродовж 29 вересня визначатиме антициклон - поле високого атмосферного тиску.
Тому в більшості областей очікується погода:
- без опадів;
- з великою кількістю прояснень (з невеликою хмарністю).
У західних областях вночі та вранці ймовірний місцями туман.
Чого чекати від вітру й температури повітря
Вітер впродовж вівторка переважатиме північно-східного напрямку, зі швидкістю 7-12 м/с.
Хоча у південній частині України вдень - місцями пориви вітру, до 15-20 м/с.
Температурні показники вночі, за даними Укргідрометцентру, становитимуть в середньому +6...+11°С.
Вдень по Україні - близько +15...+20°С.
Дещо тепліше буде на півдні:
- вночі +9...+14°С;
- вдень +18...+23°С.
Тим часом найпрохолодніше - у Карпатах:
- вночі +1...+6°С;
- вдень +10...+15°С.
Особливості погоди в Україні у вівторок, 29 вересня (інфографіка: РБК-Україна)
Чи зміниться синоптична ситуація пізніше
Згідно з прогнозом експертів УкрГМЦ на найближчі три доби, впродовж наступних днів - 30 вересня та 1 жовтня - синоптична ситуація в Україні відчутно не зміниться.
Погода залишатиметься без опадів.
У західних областях вночі та вранці місцями можливі тумани.
Температура повітря найближчим часом очікується в середньому:
- вночі - близько +4...+11°С (на півдні країни - до +14°С);
- вдень - близько +15...+23°С.
Тим часом відчутно прохолодніше буде у Карпатах:
- вночі +1...+6°С;
- вдень +10...+15°С.
Прогноз погоди в Україні на 29 вересня - 1 жовтня (скриншот: meteo.gov.ua)
До чого готуватись у Києві та по області
Погода по території Києва та Київської області впродовж 29 вересня очікується з невеликою хмарністю. Без опадів.
Вітер прогнозують північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
- у Києві +9...+11°С;
- по області +6...+11°С.
Температура повітря у вівторок вдень:
- у Києві +18...+20°С;
- по області +15...+20°С.
Пізніше, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть показувати вдень:
- 30 вересня - близько +17°С (в середньому);
- 1 жовтня - близько +18°С (в середньому).
Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
Середня температура повітря в місті вночі коливатиметься в межах +9...+11°С.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про "молоде бабине літо" в Україні - що це й коли насправді приходить осінь.
Крім того, ми пояснювали, чому може "брехати" домашній термометр і як температуру повітря вимірюють точно.
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