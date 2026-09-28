Прохолодні ночі й антициклон: чого чекати від погоди завтра та з чого почнеться жовтень

Погода 29 вересня порадує більшість областей України лагідним осіннім сонцем. Не менш комфортними очікуються останній день вересня та перший день жовтня.

Докладніше про прогноз на завтра та особливості погоди найближчими днями, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Середня температура повітря в місті вночі коливатиметься в межах +9...+11°С.

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Пізніше, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть показувати вдень:

Погода по території Києва та Київської області впродовж 29 вересня очікується з невеликою хмарністю. Без опадів .

Прогноз погоди в Україні на 29 вересня - 1 жовтня (скриншот: meteo.gov.ua)

Тим часом відчутно прохолодніше буде у Карпатах :

У західних областях вночі та вранці місцями можливі тумани.

Згідно з прогнозом експертів УкрГМЦ на найближчі три доби, впродовж наступних днів - 30 вересня та 1 жовтня - синоптична ситуація в Україні відчутно не зміниться.

Особливості погоди в Україні у вівторок, 29 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Тим часом найпрохолодніше - у Карпатах :

Дещо тепліше буде на півдні :

Вдень по Україні - близько +15...+20°С.

Температурні показники вночі, за даними Укргідрометцентру, становитимуть в середньому +6...+11°С.

Хоча у південній частині України вдень - місцями пориви вітру , до 15-20 м/с.

У західних областях вночі та вранці ймовірний місцями туман .

Тому в більшості областей очікується погода:

Виходячи з прогнозу спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру, синоптичну ситуацію в Україні впродовж 29 вересня визначатиме антициклон - поле високого атмосферного тиску .

Нагадаємо, раніше ми розповідали про "молоде бабине літо" в Україні - що це й коли насправді приходить осінь.

Крім того, ми пояснювали, чому може "брехати" домашній термометр і як температуру повітря вимірюють точно.

Читайте також, як працюють щодня синоптики УкрГМЦ і створюються прогнози погоди.