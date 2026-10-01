Сентябрь в Киеве побил температурные рекорды

Теплый сентябрь в Киеве

В организации отметили, что при среднемесячной температуре воздуха в сентябре составила +16,3°С. Это выше климатической нормы на 1,4 градуса Цельсия.

Холоднее всего было 23 сентября, когда минимальная температура снизилась к утру до +5,9°С.

Теплее всего - 10 числа, когда максимальная температура повысилась до +29,7°С.

Фото: Сентябрь в Киеве был аномально теплым (facebook.com/CGO.Official)



Метеорологическая осень в Киеве началась 21 сентября. Это пять дней позже среднемноголетних показателей.

Она характеризуется стойким переходом среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.

К тому же, осадков на проспекте Науки выпало 86 мм, что составляет 148 % месячной нормы.