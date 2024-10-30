ua en ru
Ср, 30 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Верес" у додатковий час переграв "Оболонь" в Кубку України

Рівне, Середа 30 жовтня 2024 21:11
UA EN RU
"Верес" у додатковий час переграв "Оболонь" в Кубку України Фото: Луан вирвав перемогу для рівнян (facebook.com/veres.club)
Автор: Антон Федорців

Рівненський "Верес" здобув вольову перемогу над київською "Оболонню" в 1/8 фіналу національного кубка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Кубок України, 1/8 фіналу

"Верес" – "Оболонь" – 2:1 (додатковий час)

Голи: Степанюк, 58, Луан, 92 – Слободян, 54 (пенальті)

Після безгольового першого тайму команди активніше заграли в другій половині. Відкрили рахунок "пивовари на 54-й хвилині, коли Слободян реалізував одинадцятиметровий. Рівняни швидко відігралися зусиллями Степанюка, який замкнув передачу Гайдучика від лінії поля.

Утім, розвиток такий старт 45-хвилинки не отримав. "Верес" і "Оболонь" не змогли визначити переможця в основний час, тож справа перейшла в овертайм. Там господарі змогли вирвати перемогу – Луан у падінні ефектно завершив атаку з правого краю.

"Верес" став сьомим чвертьфіналістом Кубка України 2024/25. Раніше путівки в наступний раунд завоювали львівський "Рух", чернівецька "Буковина", "Олександрія", житомирське "Полісся", київське "Динамо" та донецький "Шахтар". Матчі 1/4 фіналу зіграють навесні 2025 року.

Найбільшим досягненням "Вереса" в національному кубку залишається півфінал турніру в сезоні 1993/94. Тоді рівняни вибили луцький "Підшипник", житомирський "Крок", харківський "Металіст", київське "Динамо" та запорізьке "Торпедо". У півфіналі команда Михайла Дунця вилетіла від сімферопольської "Таврії".

До слова, раніше "Шахтар" мінімально переграв "Зорю" в 1/8 фіналу Кубка України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верес Кубок України Оболонь
NEWS
Зеленський підтвердив запит на ракети Tomahawk і обурився через "злив" у медіа
Зеленський підтвердив запит на ракети Tomahawk і обурився через "злив" у медіа
DAILY
Купувати чи продавати? Що з цінами на землю в Україні і як на них впливає війна
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Купувати чи продавати? Що з цінами на землю в Україні і як на них впливає війна