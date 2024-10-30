"Верес" в дополнительное время обыграл "Оболонь" в Кубке Украины

Ровненский "Верес" одержал волевую победу над киевской "Оболонью" в 1/8 финала национального кубка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Кубок Украины, 1/8 финала

"Верес" – "Оболонь" – 2:1 (дополнительное время)

Голы: Степанюк, 58, Луан, 92 – Слободян, 54 (пенальти)

После безголевого первого тайма команды активнее заиграли во второй половине. Открыли счет "пивовары на 54-й минуте, когда Слободян реализовал одиннадцатиметровый. Ровенчане быстро отыгрались усилиями Степанюка, замкнувшего передачу Гайдучика от линии поля.

Впрочем, развитие такого старта 45-минутки не получило. "Верес" и "Оболонь" не смогли определить победителя в основное время, поэтому дело перешло в овертайм. Там хозяева смогли вырвать победу – Луан в падении эффектно завершил атаку по правому краю.

"Верес" стал седьмым четвертьфиналистом Кубка Украины 2024/25. Ранее путевки в следующий раунд завоевали львовский "Рух", черновицкая "Буковина", "Александрия", житомирское "Полесье", киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Матчи 1/4 финала сыграют весной 2025 года.

Крупнейшим достижением "Вереса" в национальном кубке остается полуфинал турнира в сезоне 1993/94. Тогда ровенчане выбили луцкий "Подшипник", житомирский "Крок", харьковский "Металлист", киевское "Динамо" и запорожское "Торпедо". В полуфинале команда Михаила Дунца вылетела от симферопольской "Таврии".