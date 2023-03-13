Вербують та фальсифікують результати. Росія використовує спорт як інструмент гібридної війни

Російська Федерація не цурається будь-яких способів ведення війни. Влада РФ перетворює спортивні змагання на ідеологічне й пафосне дійство для того, щоб показати свою зверхність.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Збройних Сил України.
Лише за рік повномасштабного вторгнення в Україну від рук росіян загинули понад 200 українських спортсменів і тренерів. Було зруйновано сотні спортивних об’єктів.
"Російське - значить токсичне і вбивче. Чим швидше світ це збагне, тим швидше вдасться захистити істинний дух Олімпійських змагань та світового спорту", - сказано в повідомленні.
Окупанти завжди використовували гучні спортивні змагання для того, щоб відвернути увагу від своїх військових дій. Окрім цього вони не шкодували грошей на лобіювання проведення змагань.
Так, проведення зимових Олімпійських ігор в Сочі коштувало росіянам 50 мільярдів доларів. При цьому за кілька років до Олімпіади в Сочі росіяни розробили державну програму підтримки використання допінгу.
"Так щоби росіяни змалечку звикали до рашистської істини: не можеш змагатися в чесних умовах - шукай спосіб надурити всіх. Тож посеред ночі спеціально навчені агенти підміняли зразки "допінгової" сечі російських спортсменів на чисті, передаючи їх через «отвір», просвердлений в стіні антидопінгової лабораторії. Коли рашистську сечу досліджували наступного дня, вона була чиста, немов сльоза радянської комсомолки", - сказано в повідомленні.
Окрім цього Кремль полюбляє вчиняти вторгнення у чужі країни тоді, коли увага всього світу сфокусована на великих спортивних подіях. Наприклад у серпні 2008 року вони зробили з вторгненням у Грузію, а 2014 року під виглядом ротації угруповання, що забезпечувало охорону Олімпійських ігор у Сочі, росіяни перекидали військові сили через Керченську протоку в Крим, готуючись до окупації.
"Спорт як інструмент гібридної війни росія використовує десятиліттями. У роки, що передували Революції Гідності, рашисти затягували український спорт у своє болото, що мало створити ілюзію щасливого пострадянського простору та спровокувати ностальгічний плач за радянськими чемпіонатами", - розповіли в ЗСУ.
Тоді на російські гроші було створено хокейний чемпіонат за участю команд Росії, Білорусі, Казахстану, Латвії та України. Згодом було створено баскетбольну Єдину лігу, куди ввійшли клуби з Литви, Латвії, Естонії, Білорусі та Казахстану.
Під час Революції Гідності було зупинено створення ще одного гібридного породження росіян - "Об’єднаного чемпіонату Росії та України з футболу". Там мали грати по 9 клубів із кожної країни.
У 2000-х роках росіяни нібито підкупили чиновників Міжнародної федерації футболу і гарантували собі цим проведення чемпіонату світу з футболу 2018 року. А до того російський футбол зробив диверсійну вилазку на Чемпіонат Європи у Франції. Тоді угруповання російських тітушок у французькому Марселі напали на англійських футбольних фанатів.
"Щонайменше 100 осіб були травмовані, 30 опинилися в госпіталі, життя п'ятьох опинилося під загрозою. Росіяни добивали лежачих, натовпом били одного. Словом, звичний російський народний спорт розбивання своєї гідності об асфальт... Путін пригрів у своїх старечих обіймах не тільки гімнастку Кабаєву, але й чимало російських спортсменів. Тож станом на 2020-й рік число спортсменів і осіб, пов'язаних зі спортом, у Держдумі складало 7% від усіх депутатів", - нагадали в ЗСУ.
Нагадаємо, що 26 лютого Україна запровадила санкції проти президента російського Олімпійського комітету та членів Міжнародного олімпійського комітету.
Раніше група із 35 країн виступила проти допуску росіян та білорусів до міжнародних спортивних змагань через війну в Україні.
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