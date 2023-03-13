Вербуют и фальсифицируют результаты. Россия использует спорт как инструмент гибридной войны

Всего за год полномасштабного вторжения в Украину от рук россиян погибли более 200 украинских спортсменов и тренеров. Были разрушены сотни спортивных объектов.

"Русское - значит токсичное и убийственное. Чем быстрее мир это поймет, тем быстрее удастся защитить истинный дух Олимпийских соревнований и мирового спорта", - говорится в сообщении.

оккупанты всегда использовали громкие спортивные соревнования для того, чтобы отвлечь внимание от своих военных действий. Кроме этого, они не жалели денег на лоббирование проведения соревнований.

Так, проведение зимних Олимпийских игр в Сочи обошлось россиянам в 50 миллиардов долларов. При этом за несколько лет до Олимпиады в Сочи россияне разработали государственную программу поддержки использования допинга.

"Так чтобы россияне с детства привыкали к рашистской истине: не можешь соревноваться в честных условиях - ищи способ обмануть всех. Поэтому посреди ночи специально обученные агенты подменяли образцы "допинговой" мочи российских спортсменов на чистые, передавая их через «отверстие», просверленное в стене антидопинг. лаборатории. Когда рашистскую мочу исследовали на следующий день, она была чиста, словно слеза советской комсомолки", - говорится в сообщении.

Кроме того, Кремль любит совершать вторжение в чужие страны тогда, когда внимание всего мира сфокусировано на крупных спортивных событиях. Например, в августе 2008 года они сделали с вторжением в Грузию, а в 2014 году под видом ротации группировки, обеспечивавшей охрану Олимпийских игр в Сочи, россияне опрокидывали военные силы через Керченский пролив в Крым, готовясь к оккупации.

"Спорт как инструмент гибридной войны россия использует десятилетиями. В годы, предшествовавшие Революции Достоинства, рашисты затягивали украинский спорт в свое болото, что должно было создать иллюзию счастливого постсоветского пространства и спровоцировать ностальгический плач по советским чемпионатам", - рассказали в ВСУ.

Тогда на российские деньги был создан хоккейный чемпионат с участием команд России, Белоруссии, Казахстана, Латвии и Украины. Впоследствии была создана баскетбольная Единая лига, куда вошли клубы из Литвы, Латвии, Эстонии, Беларуси и Казахстана.

Во время Революции Достоинства было остановлено создание еще одного гибридного порождения россиян – "Объединенного чемпионата России и Украины по футболу". Там должны были играть по 9 клубов из каждой страны.

В 2000-х годах россияне якобы подкупили чиновников Международной федерации футбола и гарантировали себе проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. А до этого российский футбол совершил диверсионную вылазку на Чемпионат Европы во Франции. Тогда группировки русских титушек во французском Марселе напали на английских футбольных фанатов.

"По меньшей мере 100 человек были травмированы, 30 оказались в госпитале, жизнь пятерых оказалась под угрозой. Россияне добивали лежачих, толпой избивали одного. Словом, привычный российский народный спорт разбивает свое достоинство об асфальт... Путин пригрел в своих старческих объятиях не только гимнастку Кабаеву, но и немало российских спортсменов. Поэтому по состоянию на 2020 год число спортсменов и лиц, связанных со спортом, в Госдуме составляло 7% всех депутатов", - напомнили в ВСУ.