UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вербуют преступников и вводят принудительную мобилизацию: как армия РФ восполняет потери

Фото: российская армия вербует преступников, чтобы восполнить потери (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Серьезные потери кадрового состава российской армии заставляют ее командование набирать новых солдат незаконными способами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Так, оккупанты проводят насильственную мобилизацию на временно оккупированных территориях, а также набирают преступников, отбывающих наказание в колониях. При этом в РФ всеобщую мобилизацию не спешат объявлять из-за недостаточно высокой поддержки войны у населения.

Также офицеры часто поддерживают дисциплину неадекватными средствами – организуют заградительные отряды и устраивают казни. На сегодняшний день значительная часть российской армии – не кадровые военнослужащие. С точки зрения международного права, они вообще не являются комбатантами.

Ранее сообщалось, что оккупационные власти устанавливают так называемые "заградительные отряды", чтобы российские военные не бежали с войны в Украине.

Также стало известно, что оккупанты в личных разговорах жалуются на дезорганизацию российской армии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФВторжение России в УкраинуРоссийская Федерация