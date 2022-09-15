Вербуют преступников и вводят принудительную мобилизацию: как армия РФ восполняет потери

Серьезные потери кадрового состава российской армии заставляют ее командование набирать новых солдат незаконными способами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Так, оккупанты проводят насильственную мобилизацию на временно оккупированных территориях, а также набирают преступников, отбывающих наказание в колониях. При этом в РФ всеобщую мобилизацию не спешат объявлять из-за недостаточно высокой поддержки войны у населения.
Также офицеры часто поддерживают дисциплину неадекватными средствами – организуют заградительные отряды и устраивают казни. На сегодняшний день значительная часть российской армии – не кадровые военнослужащие. С точки зрения международного права, они вообще не являются комбатантами.
Ранее сообщалось, что оккупационные власти устанавливают так называемые "заградительные отряды", чтобы российские военные не бежали с войны в Украине.
Также стало известно, что оккупанты в личных разговорах жалуются на дезорганизацию российской армии.
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