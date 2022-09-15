Вербуют преступников и вводят принудительную мобилизацию: как армия РФ восполняет потери

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Так, оккупанты проводят насильственную мобилизацию на временно оккупированных территориях, а также набирают преступников, отбывающих наказание в колониях. При этом в РФ всеобщую мобилизацию не спешат объявлять из-за недостаточно высокой поддержки войны у населения.

Также офицеры часто поддерживают дисциплину неадекватными средствами – организуют заградительные отряды и устраивают казни. На сегодняшний день значительная часть российской армии – не кадровые военнослужащие. С точки зрения международного права, они вообще не являются комбатантами.