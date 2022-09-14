"Каждый сам за себя". Оккупанты жалуются на дезорганизацию российской армии, - перехват ГУР

"По-другому себе все это представлял. Потому что оргнанизации никакой нет. Я то думал тут армия, а тут не армия... Думал, что здесь армия, как везде, в частях там, какая-то организация, а тут нет ничего. Сам... Каждый сам за себя", - говорит оккупант.

Военный рассказывает, что находится на передовой и там нет ни света, ни воды.

"У нас здесь нет ни света, ни воды - ничего нет. Ни моемся, ни стираемся. Ночью нельзя ничего включать вообще. Все на ощупь... Нельзя тут общаться, звонить. Вот я сейчас позвоню и надо бежать отсюда, потому что может прилететь", - говорит он.