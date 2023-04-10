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Вербують через пошту. ПВК "Вагнера" розсилає жителям Кубані листівки

Фото: "вагнерівці" почали вербувати росіян через пошту (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі російської Кубані почали отримувати від ПВК "Вагнера" листи з закликами приєднатися до лав найманців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Видання зазначає, що "Антивоєнний комітет Кубані" почав отримати у мережі повідомлення про розсилку поштових листів від "вагнерівців". Російські активісти заявили, що отримали фото листівок.

ПВК "Вагнера" відправляла листи жителям міст Краснодар, Тихорєцьк та Геленджик. У агітаційних листівках описані умови "служби": вік від 21 до 60 років, бойовий досвід чи служба в армії - необов'язкова умова. При цьому вербувальники обіцяють росіянам від 240 тисяч рублів щомісяця та премії.

Листи підписані полковником у відставці, учасником воєн в Афганістані та Чечні Андрієм Трошевим.

Видання додає, що такі з листи отримали жителі Свердловської області, Красноярського краю та республіки Адигея. При цьому законодавство РФ забороняє діяльність приватних військових компаній.

Нагадаємо, аналітики ISW вважають, що у битві за Бахмут "вагнерівці" втратили свої найкращі підрозділи.

Також зазначимо, що у Росії знайшли місця масових поховань найманців ПВК "Вагнера", які загинули на війні проти України.

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