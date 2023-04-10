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Вербуют по почте. ЧВК "Вагнера" рассылает жителям Кубани листовки

Фото: "вагнеровцы" начали вербовать россиян по почте (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Жители российской Кубани начали получать от ЧВК "Вагнера" письма с призывами присоединиться к рядам наемников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Издание отмечает, что "Антивоенный комитет Кубани" начал получить в сети сообщения о рассылке почтовых писем от "вагнеровцев". Российские активисты заявили, что получили фото листовок.

ЧВК "Вагнера" отправляла письма жителям городов Краснодар, Тихорецк и Геленджик. В агитационных листовках описаны условия "службы": возраст от 21 до 60 лет, боевой опыт или служба в армии - необязательное условие. При этом вербовщики обещают россиянам от 240 тысяч рублей ежемесячно и премии.

Письма подписаны полковником в отставке, участником войн в Афганистане и Чечне Андреем Трошевым.

Издание добавляет, что такие письма получили жители Свердловской области, Красноярского края и республики Адыгея. При этом законодательство РФ запрещает деятельность частных военных компаний.

Напомним, аналитики ISW считают, что в битве за Бахмут "вагнеровцы" потеряли свои лучшие подразделения.

Также отметим, что в России нашли места массовых захоронений наемников ЧВК "Вагнера", погибших на войне против Украины.

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