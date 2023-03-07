У битві за Бахмут ПВК "Вагнера" втратила найбільш ефективні підрозділи, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Тривалі бої за численні невеликі населені пункти на північ і на південь від Бахмута Донецької області виснажили підрозділи бойовиків "Вагнера". Аналітики ISW припускають, що незабаром перед фінальною частиною боїв за взяття міста в Бахмуті ключову роль знову можуть віддати штурмовим підрозділам ПВК.

Можливість завдати шкоди елітним бойовикам "Вагнера", а також іншим елітним підрозділам, якщо вони будуть задіяні, в умовах оборонної міської війни, сприятиме українським військам.

Керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, мабуть, побоюється, що його сили дарма витрачаються саме в такий спосіб. Раніше Пригожин стверджував, що якщо його бойовики не отримають необхідних боєприпасів та підкріплень, то всі зусилля щодо штурму Бахмута можуть бути марними.

Ключові висновки ISW: