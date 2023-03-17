Стрибок смертей "зеків". РосЗМІ виявили масові поховання "вагнерівців"

У Росії за останні два тижні підтвердили загибель як мінімум 400 ув'язнених, які були завербовані в ПВК "Вагнера" та відправлені на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Русскую службу ВВС.

Видання проаналізувало некрологи, згідно з якими більшість ув'язнених загинула в районі Бахмута. Усього встановлено імена 2092 російських в'язнів, які загинули у війні проти України.

Крім того, журналісти знайшли чотири місця масових поховань людей, які воювали у складі ПВК "Вагнера": під Луганськом (37 могил), у селищі Фрянове Московської області (22 могили), у станиці Бакинська Краснодарського краю (422 могили) та поблизу міста Березовський (67 могил). Останнє поховання нове.

"Поховання у станиці Бакинської зростає найшвидшими темпами. З грудня число могил там збільшилося у дев'ять разів (з 47 до 422)", - зазначає видання.

На перших трьох цвинтарях ховали переважно колишніх в'язнів. Про те, що там поховані саме найманці, свідчать чорно-червоно-жовті вінки із зображенням емблеми ПВК "Вагнера" на могилах, а також вінки у кольорах прапора Росії із двоголовим орлом.

Представники однієї з ритуальних служб розповіли, що у ПВК після загибелі солдата три дні шукають родичів, якщо не знаходять - забирають туди, де дали місце в Росії.

Усього росЗМІ майже за 13 місяців повномасштабної війни встановили імена 17 375 загиблих російських військових. Більшість з них вихідці з національних республік.