Вербовка наемников и лагерь под Киевом: что известно о ЧВК Семенченко

По данным правоохранительных органов, бывший народный депутат и экс-комбат батальона "Донбасс" Семен Семенченко создал частную военную компанию (ЧВК), в которую вербовал украинцев. Вербовка осуществлялась под прикрытием работы охранной фирмы.
Об этом стало известно по итогам сегодняшнего брифинга силовиков.
Частная военная компания Семенченко, по версии правоохранителей, насчитывала более 150 участников. Ее работу координировали 15 граждан Украины. В ходе массовых обысков изъяли тысячи патронов, гранатометы, противотанковые гранаты, пулемет, винтовки и так далее.
ЧВК могла сотрудничать со странами Ближнего Востока на предмет организации поставок оружия (Ирак, Сирия, Афганистан). Кроме того, сам Семенченко и "тайный агент НАБУ" Евгений Шевченко могли переправлять из России товары двойного назначения. А также перепродавать их украинским предприятиям по завышенным ценам.
По данным следствия, Семенченко и Евгений Шевченко создали частную военную компанию за границей и охранную фирму в Украине. Но через эту фирму фактически вербовались люди с боевым опытом для работы на зарубежную ЧВК, поскольку в Украине наемничество незаконно.
При этом утверждается, что подготовка осуществлялась в лагере на территории энергогенерирующей компании "Центрэнерго" в Киевской области. В СБУ отметили, что до избрания меры пресечения основным фигурантам не могут привести другие подробности. Само создание украинским гражданином ЧВК рассматривается как угроза совершения преступления, предусмотренного статьей "наемничество".
Как заявил начальник главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Головаш, на сегодня подозрения объявлены в общей сложности шести фигурантам, в том числе Семенченко и Шевченко. Следствие полагает, что все они возглавляли различные направления ЧВК.
"Подозрения еще будут, потому что нами назначен ряд исследований и экспертиз ... Будут объявляться подозрения другим представителям этого незаконного вооруженного формирования", - заявил он.
Также сегодня представили новые доказательства по делу о контрабанде военных товаров из России. Здесь главными фигурантами являются Евгений Шевченко и Андрей Рогоза (фигурирует в уголовных делах и журналистских расследованиях о коррупции в "Укроборонпроме").
В частности, продемонстрировали запись переговоров организаторов схемы и переписку в Telegram. На записях якобы Шевченко обсуждает закупку клистронов (используются для запуска ракет зенитно-ракетного комплекса С300) в России по 30 тысяч долларов и перепродажу украинским предприятиям по 200 тысяч долларов.
Кроме того, Шевченко подозревается в завозе в Украину оружия для частной военной компании.