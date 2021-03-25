Вербування найманців і табір під Києвом: що відомо про ПВК Семенченка

ПВК і контрабанда російського озброєння

Приватна військова компанія Семенченка, за версією правоохоронців, налічувала понад 150 учасників. Її роботу координували 15 громадян України. У ході масових обшуків вилучили тисячі патронів, гранатомети, протитанкові гранати, кулемет, гвинтівки і так далі.

ПВК могла співпрацювати з країнами Близького Сходу на предмет організації поставок зброї (Ірак, Сирія, Афганістан). Крім того, сам Семенченко і "таємний агент НАБУ" Євген Шевченко могли переправляти з Росії товари подвійного призначення. А також перепродавати їх українським підприємствам за завищеними цінами.

В Україні і за кордоном

За даними слідства, Семенченко та Євген Шевченко створили приватну військову компанію за кордоном і охоронну фірму в Україні. Але через цю фірму фактично вербувалися люди з бойовим досвідом для роботи на зарубіжну ПВК, оскільки в Україні найманство незаконне.

При цьому стверджується, що підготовка здійснювалася у таборі на території енергогенеруючої компанії "Центренерго" в Київській області. В СБУ зазначили, що до обрання запобіжного заходу основним фігурантам не можуть привести інші подробиці. Саме створення українським громадянином ПВК розглядається як загроза вчинення злочину, передбаченого статтею "найманство".

У справі будуть нові підозри

Як заявив начальник головного управління СБУ в Києві та Київській області Олег Головаш, на сьогодні підозри оголошені загалом шести фігурантам, в тому числі Семенченку і Шевченку. Слідство вважає, що всі вони очолювали різні напрямки ЧВК.

"Підозри ще будуть, тому що нами призначено низку досліджень і експертиз ... Будуть оголошуватися підозри іншим представникам цього незаконного збройного формування", - заявив він.

Нові докази

Також сьогодні представили нові докази у справі про контрабанду військових товарів з Росії. Тут головними фігурантами є Євген Шевченко та Андрій Рогоза (фігурує в кримінальних справах і журналістських розслідуваннях про корупцію в "Укроборонпромі").

Зокрема, продемонстрували запис переговорів організаторів схеми і листування в Telegram. На записах нібито Шевченко обговорює закупівлю клістронів (використовуються для запуску ракет зенітно-ракетного комплексу С300) в Росії за 30 тисяч доларів і перепродаж українським підприємствам за 200 тисяч доларів.

Крім того, Шевченко підозрюється в завезенні в Україну зброї для приватної військової компанії.