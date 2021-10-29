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Вербовал для совершения терактов: экс-сотрудник СБУ признался в убийстве человека

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Пятница 29 октября 2021 18:16
Вербовал для совершения терактов: экс-сотрудник СБУ признался в убийстве человека Фото: экс-сотрудник СБУ признался в убийстве человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

К Государственному бюро расследований, с признаниями в убийстве человека, пришел бывший сотрудник СБУ. Погибший, якобы, вербовал его для совершения терактов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По словам экс-сотрудника СБУ, убийство произошло в номере гостиницы Киева в ночь с 28 на 29 октября. По его словам, к нему обратился знакомый с предложением организовать террористический акт в столице.

Переговоры по этому поводу проходили именно в отеле. После отказа бывшего правоохранителя участвовать в этом - его знакомым попытался ликвидировать мужчину.

"Завязалась драка, в результате которой он нанес ножевое ранение "вербовщику", - пишет пресс-служба.

Экс-сотрудник СБУ сразу обратился за помощью к коллегам и после этого пошел в ГБР.

"По результатам оперативного выезда на место возможного происшествия оказалось, что гражданин говорил правду об убийстве", - добавляет пресс-служба.

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