ru ua
Пт, 29 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Вербувала для вчинення терактів: ексспівробітник СБУ зізнався у вбивстві людини

Новость на русском →
П'ятниця 29 жовтня 2021 18:16
Вербувала для вчинення терактів: ексспівробітник СБУ зізнався у вбивстві людини Фото: ексспівробітник СБУ зізнався у вбивстві людини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

До Державного бюро розслідувань, зі зізнаннями у вбивстві людини, прийшов колишній співробітник СБУ. Загиблий, нібито, вербував його для вчинення терактів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

За словами ексспівробітника СБУ, вбивство відбулося в номері готелю Києва у ніч з 28 на 29 жовтня. За його словами, до нього звернувся знайомий з пропозицією організувати терористичний акт у столиці.

Переговори щодо цього проходили саме у готелі. Після відмови колишнього правоохоронця брати участь у цьому - його знайомим спробував ліквідувати чоловіка.

"Зав’язалась бійка, у результаті, якої він завдав ножового поранення "вербувальнику", - пише пресслужба.

Ексспівробітник СБУ одразу звернувся за допомогою до колег й після цього пішов до ДБР.

"За результатами оперативного виїзду на місце можливої події виявилось, що громадянин говорив правду щодо вбивства", - додає пресслужба.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України
NEWS
Київ йде на локдаун. Скільки може тривати тотальний карантин
Київ йде на локдаун. Скільки може тривати тотальний карантин
DAILY
Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами