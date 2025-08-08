ua en ru
Пт, 08 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Венса звинуватили у зловживанні владою: заради розваги наказав "підняти" річку

США, П'ятниця 08 серпня 2025 05:28
UA EN RU
Венса звинуватили у зловживанні владою: заради розваги наказав "підняти" річку Фото: віцепрезидент США Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Віцепрезидент США Джей Ді Венс наказав підняти рівень води в річці для своєї сімейної прогулянки на човні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Beast.

Віцепрезидента США Джей Ді Венса звинуватили у безпрецедентному зловживанні владою. Так, аби він міг безперешкодно покататися на човні з родиною, за наказом Секретної служби було підвищено рівень води в річці в Огайо.

Це було зроблено для забезпечення безпечного пересування охорони Венса моторними човнами, поки той насолоджувався веслуванням разом із родиною.

Доказом являється той факт, що згідно з даними Геологічної служби США, у дні святкування Венсом свого 41-річчя спостерігалося раптове підвищення рівня води в озері Caesar Creek, з якого беруть початок води річки.

У Корпусі інженерів армії США (USACE) заявили, що запит відповідав стандартним критеріям експлуатації гідроспоруд і не потребував відхилень від звичайних процедур.

Водночас колишній радник Білого дому з етики Норм Айзен розкритикував цей інцидент: "Я отримував чимало дивних прохань, працюючи з адміністрацією Обами, але жодного разу - підняти рівень води для каякінгу чиновника. Це виглядає як особлива привілея, якої не мають звичайні громадяни".

Даний епізод викликав хвилю обурення та звинувачення у використанні державних ресурсів для приватних розваг.

До речі, це не перший випадок, коли родинні поїздки Венса супроводжуються резонансом. Наприклад, на початку 2025 року протестувальники пікетували під час його лижного відпочинку у Вермонті через позицію уряду щодо війни в Україні.

Кандидати на виборах 2028

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що його наступником на посаді президента може стати чинний віцепрезидент Джей Ді Венс.

Трамп також підтвердив, що Венс може об'єднатися з держсекретарем Марко Рубіо "у тій чи іншій формі".

Раніше державний секретар Марко Рубіо не виключив, що на президентських виборах у 2028 році, кандидатом від республіканців може стати нинішній віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
Новини
РФ вдарила дронами по Київщині: поранені - троє, виникли пожежі
РФ вдарила дронами по Київщині: поранені - троє, виникли пожежі
Аналітика
"Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки