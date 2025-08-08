ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Венса обвинили в злоупотреблении властью: ради развлечения приказал "поднять" реку

США, Пятница 08 августа 2025 05:28
UA EN RU
Венса обвинили в злоупотреблении властью: ради развлечения приказал "поднять" реку Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Вице-президент США Джей Ди Вэнс приказал поднять уровень воды в реке для своей семейной прогулки на лодке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Beast.

Вице-президента США Джей Ди Вэнса обвинили в беспрецедентном злоупотреблении властью. Так, чтобы он мог беспрепятственно покататься на лодке с семьей, по приказу Секретной службы был повышен уровень воды в реке в Огайо.

Это было сделано для обеспечения безопасного передвижения охраны Вэнса на моторных лодках, пока тот наслаждался греблей вместе с семьей.

Доказательством является тот факт, что согласно данным Геологической службы США, в дни празднования Вэнсом своего 41-летия наблюдалось внезапное повышение уровня воды в озере Caesar Creek, из которого берут начало воды реки.

В Корпусе инженеров армии США (USACE) заявили, что запрос соответствовал стандартным критериям эксплуатации гидросооружений и не требовал отклонений от обычных процедур.

В то же время бывший советник Белого дома по этике Норм Айзен раскритиковал этот инцидент: "Я получал немало странных просьб, работая с администрацией Обамы, но ни разу - поднять уровень воды для каякинга чиновника. Это выглядит как особая привилегия, которой не имеют обычные граждане".

Данный эпизод вызвал волну возмущения и обвинения в использовании государственных ресурсов для частных развлечений.

Кстати, это не первый случай, когда семейные поездки Вэнса сопровождаются резонансом. Например, в начале 2025 года протестующие пикетировали во время его лыжного отдыха в Вермонте из-за позиции правительства относительно войны в Украине.

Кандидаты на выборах 2028 года

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником на посту президента может стать действующий вице-президент Джей Ди Вэнс.

Трамп также подтвердил, что Вэнс может объединиться с госсекретарем Марко Рубио "в той или иной форме".

Ранее государственный секретарь Марко Рубио не исключил, что на президентских выборах в 2028 году, кандидатом от республиканцев может стать нынешний вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
Новости
РФ ударила дронами по Киевской области: ранены - трое, возникли пожары
РФ ударила дронами по Киевской области: ранены - трое, возникли пожары
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики