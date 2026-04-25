Венса поставили "на паузу" і він не їде в Пакистан на переговори з Іраном

США та Іран відновлюють переговори в Ісламабаді вже цими вихідними, але цього разу склад американської делегації суттєво змінився. Віцепрезидента США Джей Ді Венса на зустрічі не буде.

Білий дім вирішив відправити на переговори спеціального посланника Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера. Які разом з Венсом вже брали участь у попередніх раундах діалогу.

Віцепрезидент Джей Ді Венс, який раніше був ключовою фігурою в обговореннях, цього разу залишиться в США.

Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт зазначила, що Венс перебуває "в режимі очікування". Він вилетить до Пакистану лише в тому разі, якщо посадовці "визнають це необхідним використанням його часу".

Рішення не відправляти віцепрезидента свідчить про зниження рівня очікувань від цієї зустрічі, зазначає видання. Іран також пішов на аналогічний крок. Тегеран не делегував свого головного перемовника - спікера парламенту Мохаммеда Багера Галібафа.

У The Washington Post вважають, що відсутність Венса дозволить адміністрації США легше нівелювати наслідки, якщо Іран знову висуне неприйнятні вимоги.

Проте участь Кушнера та Віткоффа може допомогти інтегрувати в угоду стратегічні цілі Ізраїлю. А це, перш за все, припинення підтримки угруповання "Хезболла", руху "Хамас" та бойовиків-хуситів у Ємені.