У Мюнхені розпочалася зустріч Зеленського і віцепрезидента США

Президент України Володимир Зеленський і віцепрезидент США Джей Ді Венс почали зустріч на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Як передає РБК-Україна , про це журналістам повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

Деталей зустрічі президента України та віцепрезидента США поки немає. Ймовірно, про них буде повідомлено пізніше.

Зустріч Зеленського і Венса

Варто зауважити, що першими про плани віцепрезидента США Джея Ді Венса провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Мюнхені повідомляли західні ЗМІ.

Після цього сам глава української держави підтвердив, що він проведе переговори з Венсом.

Зокрема, плани на зустріч президент України обговорив телефоном з американським лідером Дональдом Трампом. Президент США стверджував, що американську делегацію, яка проведе зустріч із Зеленським та українськими посадовцями, крім Венса, очолить держсекретар Марко Рубіо.

Також Трамп висловив надію на позитивні результати зустрічі української та американської команд.

До слова, віцепрезидент США вже виступив на Мюнхенській конференції з безпеки. Він тільки побіжно згадав війну Росії проти України. Здебільшого Венс говорив про "проблеми з демократією" в Європі.

Детально з основними заявами можете ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

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