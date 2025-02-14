ua en ru
Пт, 14 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Мюнхені розпочалася зустріч Зеленського і віцепрезидента США

Мюнхен, П'ятниця 14 лютого 2025 18:34
UA EN RU
У Мюнхені розпочалася зустріч Зеленського і віцепрезидента США Фото: віцепрезидент США Джей Ді Венс та президент України Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський і віцепрезидент США Джей Ді Венс почали зустріч на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Як передає РБК-Україна, про це журналістам повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

Деталей зустрічі президента України та віцепрезидента США поки немає. Ймовірно, про них буде повідомлено пізніше.

Зустріч Зеленського і Венса

Варто зауважити, що першими про плани віцепрезидента США Джея Ді Венса провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Мюнхені повідомляли західні ЗМІ.

Після цього сам глава української держави підтвердив, що він проведе переговори з Венсом.

Зокрема, плани на зустріч президент України обговорив телефоном з американським лідером Дональдом Трампом. Президент США стверджував, що американську делегацію, яка проведе зустріч із Зеленським та українськими посадовцями, крім Венса, очолить держсекретар Марко Рубіо.

Також Трамп висловив надію на позитивні результати зустрічі української та американської команд.

До слова, віцепрезидент США вже виступив на Мюнхенській конференції з безпеки. Він тільки побіжно згадав війну Росії проти України. Здебільшого Венс говорив про "проблеми з демократією" в Європі.

Детально з основними заявами можете ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Мюнхенська конференція з безпеки Джей Ді Венс
NEWS
Росіяни вночі вдарили дроном по укриттю на ЧАЕС: Зеленський показав відео
Росіяни вночі вдарили дроном по укриттю на ЧАЕС: Зеленський показав відео
DAILY
Історик Василь Расевич: В СРСР синагоги перетворювали на склади, а іврит витісняли з побуту
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Історик Василь Расевич: В СРСР синагоги перетворювали на склади, а іврит витісняли з побуту