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Венс за вказівкою Трампа запропонував Ірану відновити переговори, - WSJ

22:57 28.10.2026 Ср
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Венс за вказівкою Трампа запропонував Ірану відновити переговори, - WSJ Фото: Джей Ді Венс, віцепрезидент США (Getty Images)
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Віцепрезидент США Джей Ді Венс за вказівкою американського президента Дональда Трампа надіслав листа голові служби безпеки Ірану Мохсену Резаї з метою відновлення мирних переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Джерела видання зазначили, що ця ініціатива має на меті запобігти можливій новій атаці США на Іран після проміжних виборів, що відбудуться наступного тижня.

WSJ пише, що обговорення зосереджувалися на рамкових умовах переговорів, а не на конкретній мирній пропозиції.

При цьому Вашингтон вимагав ядерних поступок, а Тегеран прагнув негайного економічного полегшення.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Дональд Трамп найближчим часом може розпочати новий етап війни проти Ірану. Це може статися як до проміжних виборів до Конгресу США, так і після них.

Крім того, за даними американської розвідки, Іран може готувати замахи на чиновників США. На цьому тлі Вашингтон непублічно розпочав евакуацію частини дипломатичного персоналу з країн Близького Сходу.

РБК-Україна також писало, що витрати американських військових на війну проти Ірану вже перевищили 47 млрд доларів. Це більш ніж на 25% вище за суму, яку Міністерство оборони США прогнозувало в липні.

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Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп Джей Ді Венс
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