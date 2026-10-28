Венс за вказівкою Трампа запропонував Ірану відновити переговори, - WSJ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Джерела видання зазначили, що ця ініціатива має на меті запобігти можливій новій атаці США на Іран після проміжних виборів, що відбудуться наступного тижня.

WSJ пише, що обговорення зосереджувалися на рамкових умовах переговорів, а не на конкретній мирній пропозиції.

При цьому Вашингтон вимагав ядерних поступок, а Тегеран прагнув негайного економічного полегшення.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Дональд Трамп найближчим часом може розпочати новий етап війни проти Ірану. Це може статися як до проміжних виборів до Конгресу США, так і після них.