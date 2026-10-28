Вэнс по указанию Трампа предложил Ирану возобновить переговоры, - WSJ
Вице-президент США Джей Ди Вэнс по указанию американского президента Дональда Трампа направил письмо главе службы безопасности Ирана Мохсену Резайи с целью возобновления мирных переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Источники издания отметили, что эта инициатива направлена на предотвращение возможной новой атаки США на Иран после промежуточных выборов, которые состоятся на следующей неделе.
WSJ пишет, что обсуждения сосредотачивались на рамочных условиях переговоров, а не на конкретном мирном предложении.
При этом Вашингтон требовал ядерных уступок, а Тегеран стремился к немедленному экономическому облегчению.
Напомним, СМИ сообщали, что Дональд Трамп в ближайшее время может начать новый этап войны против Ирана. Это может произойти как до промежуточных выборов в Конгресс США, так и после них.
Кроме того, по данным американской разведки, Иран может готовить покушения на чиновников США. На этом фоне Вашингтон непублично приступил к эвакуации части дипломатического персонала из стран Ближнего Востока.
РБК-Украина также писало, что расходы американских военных на войну против Ирана уже превысили 47 млрд долларов. Это более чем на 25% выше суммы, прогнозируемой Министерством обороны США в июле.