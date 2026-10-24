Розвідка США попередила, що Іран може готувати замахи на американських чиновників, - ЗМІ

Розвідка США встановила, що Іран "істотно активізував" свої зусилля щодо нападу на американських дипломатів та чиновників на Близькому Сході та за його межами. Причому смертоносні змови досягли просунутої стадії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

У розпорядженні видання виявилася службова записка, в якій йшлося про те, що директор Нацрозвідки США Джей Клейтон попередив держсекретаря США Марко Рубіо про загрозу з боку Ірану.

Він наголосив, що інформація має доходити до більшої кількості американських співробітників, ніж тільки тим, кому зараз дозволено її отримають.

У службовій записці не вказуються конкретні цілі, країни поза Близького Сходу чи характер змов. Проте йдеться про те, що вихідна інформація вже була передана високопосадовцям Держдепартаменту.

Клейтон запропонував максимально знизити секретність розвідувальної інформації, щоб Рубіо міг поділитися нею з ширшим колом осіб, які потенційно перебувають у небезпеці.

Раніше цього тижня Держдеп США розпорядився, щоб члени сімей та некритичний персонал залишили посольство США в Ер-Ріяді, а також консульства в Джіді та Дахрані.

Також у п'ятницю 23 жовтня відомство розпорядилося скоротити чисельність американського дипломатичного урядового персоналу у посольствах в ОАЕ, Лівані, Катарі та Йорданії.

За словами джерел, розвіддані США є однією з причин, чому Вашингтон скорочує присутність своїх дипломатів у країнах Близького Сходу. Причому це все відбувається на тлі побоювань щодо масштабнішого регіонального конфлікту.

"Ми вирішили, що у зв'язку з загрозою нападів з боку хуситів та іранських терористичних змов нам необхідно скоротити нашу присутність і залишити лише необхідний персонал", - сказав чиновник.