Венс вилетів зі США до Ізраїлю: яка мета візиту

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушив у понеділок до Ізраїлю, щоб провести низку зустрічей на тлі зусиль адміністрації Трампа зберегти крихкий мир у регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Відомо, що Джей Ді Венс вирушив разом зі своєю дружиною Ушою Венс. Виліт відбувся в понеділок удень з авіабази Ендрюс біля Вашингтона. Перед посадкою віцепрезидент із журналістами не спілкувався.
Напередодні він анонсував, що може відвідати Ізраїль на тлі загострень, які виникли між Ізраїлем і ХАМАС після підписання угоди. Однак Венс не говорив дату вильоту.
Як очікується, візит Венса до Ізраїлю триватиме два дні. Під час перебування в країні у нього заплановано низку зустрічей. Серед них - зустріч із прем'єр-міністром і президентом країни, а також із сім'ями заручників і полоненими, яких нещодавно звільнили.
Нагадаємо, на початку жовтня президент США Дональд Трамп повідомив, що Вашингтон розробив новий план завершення війни між Ізраїлем і ХАМАС.
Одразу після цього між сторонами почалися переговори, а за кілька днів Трамп повідомив, що сторони підписали перший етап мирної угоди. Уже 10 жовтня між Ізраїлем і ХАМАС набув чинності режим припинення вогню.
Однак, 19 жовтня в ЦАХАЛі заявили, що бойовики ХАМАС обстріляли ізраїльських солдатів протитанковими ракетами в районі Рафах, тим самим порушивши припинення вогню. У відповідь Ізраїль завдав серію авіаударів, зокрема по центральній частині Гази.
До вечора в ЦАХАЛі заявили, що ізраїльська армія знову почала дотримуватися режиму припинення вогню.
За даними Axios, Ізраїль заздалегідь повідомив США про удари у відповідь. Також джерела видання розповіли, що в принципі, вони очікували подібні інциденти, додавши, що наступні 30 днів стануть вирішальними в реалізації мирної угоди Трампа.