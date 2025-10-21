UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Венс вилетів зі США до Ізраїлю: яка мета візиту

Фото: Уша Венс і Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушив у понеділок до Ізраїлю, щоб провести низку зустрічей на тлі зусиль адміністрації Трампа зберегти крихкий мир у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Відомо, що Джей Ді Венс вирушив разом зі своєю дружиною Ушою Венс. Виліт відбувся в понеділок удень з авіабази Ендрюс біля Вашингтона. Перед посадкою віцепрезидент із журналістами не спілкувався.

Напередодні він анонсував, що може відвідати Ізраїль на тлі загострень, які виникли між Ізраїлем і ХАМАС після підписання угоди. Однак Венс не говорив дату вильоту.

Як очікується, візит Венса до Ізраїлю триватиме два дні. Під час перебування в країні у нього заплановано низку зустрічей. Серед них - зустріч із прем'єр-міністром і президентом країни, а також із сім'ями заручників і полоненими, яких нещодавно звільнили.

Реалізація плану Трампа під загрозою

Нагадаємо, на початку жовтня президент США Дональд Трамп повідомив, що Вашингтон розробив новий план завершення війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Одразу після цього між сторонами почалися переговори, а за кілька днів Трамп повідомив, що сторони підписали перший етап мирної угоди. Уже 10 жовтня між Ізраїлем і ХАМАС набув чинності режим припинення вогню.

Однак, 19 жовтня в ЦАХАЛі заявили, що бойовики ХАМАС обстріляли ізраїльських солдатів протитанковими ракетами в районі Рафах, тим самим порушивши припинення вогню. У відповідь Ізраїль завдав серію авіаударів, зокрема по центральній частині Гази.

До вечора в ЦАХАЛі заявили, що ізраїльська армія знову почала дотримуватися режиму припинення вогню.

За даними Axios, Ізраїль заздалегідь повідомив США про удари у відповідь. Також джерела видання розповіли, що в принципі, вони очікували подібні інциденти, додавши, що наступні 30 днів стануть вирішальними в реалізації мирної угоди Трампа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиІзраїльДжей Ді Венс