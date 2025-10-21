Венс вилетів зі США до Ізраїлю: яка мета візиту

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушив у понеділок до Ізраїлю, щоб провести низку зустрічей на тлі зусиль адміністрації Трампа зберегти крихкий мир у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Відомо, що Джей Ді Венс вирушив разом зі своєю дружиною Ушою Венс. Виліт відбувся в понеділок удень з авіабази Ендрюс біля Вашингтона. Перед посадкою віцепрезидент із журналістами не спілкувався.

Напередодні він анонсував, що може відвідати Ізраїль на тлі загострень, які виникли між Ізраїлем і ХАМАС після підписання угоди. Однак Венс не говорив дату вильоту.

Як очікується, візит Венса до Ізраїлю триватиме два дні. Під час перебування в країні у нього заплановано низку зустрічей. Серед них - зустріч із прем'єр-міністром і президентом країни, а також із сім'ями заручників і полоненими, яких нещодавно звільнили.