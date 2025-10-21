Вэнс вылетел из США в Израиль: какова цель визита

Вице-президент США Джей Ди отправился в понедельник в Израиль, чтобы провести ряд встреч на фоне усилий администрации Трампа сохранить хрупкий мир в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Известно, что Джей Ди Вэнс отправился вместе со своей женой Ушой Вэнс. Вылет состоялся в понедельник днем с авиабазы Эндрюс возле Вашингтона. Перед посадкой вице-президент с журналистами не общался.

Накануне он анонсировал, что может посетить Израиль на фоне обострений, которые возникли между Израилем и ХАМАС после подписания сделки. Однако Вэнс не говорил дату вылета.

Как ожидается, визит Вэнса в Израиль будет длиться два дня. Во время пребывания в стране у него запланированы ряд встреч. Среди них - встреча с премьер-министром и президентом страны, а также с семьями заложников и пленными, которых недавно освободили.