Вэнс вылетел из США в Израиль: какова цель визита

Вторник 21 октября 2025 04:30
Вэнс вылетел из США в Израиль: какова цель визита Фото: Уша Вэнс и Джей Ди Вэнс (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вице-президент США Джей Ди отправился в понедельник в Израиль, чтобы провести ряд встреч на фоне усилий администрации Трампа сохранить хрупкий мир в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Известно, что Джей Ди Вэнс отправился вместе со своей женой Ушой Вэнс. Вылет состоялся в понедельник днем с авиабазы Эндрюс возле Вашингтона. Перед посадкой вице-президент с журналистами не общался.

Накануне он анонсировал, что может посетить Израиль на фоне обострений, которые возникли между Израилем и ХАМАС после подписания сделки. Однако Вэнс не говорил дату вылета.

Как ожидается, визит Вэнса в Израиль будет длиться два дня. Во время пребывания в стране у него запланированы ряд встреч. Среди них - встреча с премьер-министром и президентом страны, а также с семьями заложников и пленными, которых недавно освободили.

Реализация плана Трампа под угрозой

Напомним, в начале октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон разработал новый план завершения войны между Израилем и ХАМАС.

Сразу после этого между сторонами начались переговоры, а через несколько дней Трамп сообщил, что стороны подписали первый этап мирной сделки. Уже 10 октября между Израилем и ХАМАС вступил в силу режим прекращения огня.

Однако, 19 октября в ЦАХАЛе заявили, что боевики ХАМАС обстреляли израильских солдат в противотанковыми ракетами в районе Рафах, тем самым нарушив прекращение огня. В ответ Израиль нанес серию авиаудары, в том числе по центральной части Газы.

К вечеру в ЦАХАЛе заявили, что израильская армия вновь начала соблюдение режима прекращение огня.

По данным Axios, Израиль заранее уведомил США об ответных ударах. Также источники издания рассказали, что в принципе, они ожидали подобные инциденты, добавив, что следующие 30 дней станут решающими в реализации мирной сделки Трампа.

Соединенные Штаты Америки Израиль Джей Ди Вэнс
