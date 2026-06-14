Вэнс ответил, когда примет решение о возможном участии в выборах президента США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что пока не принял решение об участии в выборах президента 2028 года. Однако он совсем скоро вернется к этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для CBS News .

По словам Вэнса, он вместе с супругой вернется к вопросу о возможном участии в президентской гонке позже в этом году, после промежуточных выборов в Конгресс США.

И хоть чиновник еще не принял решение, следует ему добиваться выдвижения от Республиканской партии на пост президента, Вэнс ожидает, что президент США Дональд Трамп поддержит любое его решение.

"Я нисколько не сомневаюсь, что президент США всячески поддержит любое решение, которое я в конечном итоге приму. Но мы еще не обсуждали, каким именно оно будет", - сказал вице-президент США.

По словам Вэнса, на данный момент политическое будущее не является для него первостепенной задачей, так как сейчас он сосредоточен на работе в администрации.

Также он добавил, что сам никогда не инициирует разговоры с Трампом о своем политическом будущем.

"Я никогда не поднимаю эту тему. Но, конечно, президент часто об этом говорит, иногда публично, иногда в частном порядке. Знаете, президент - политический деятель. Он обожает это дело. Он очень этим увлечен", - рассказал чиновник.

На вопрос о том, подталкивает ли Трамп его к участию в президентской гонке, Вэнс сказал следующее:

"Это нельзя назвать ни поддержкой, ни отговором. Просто... Он как бы говорит обьом, например: "Что произойдет? Как нам сохранить свой успех? Что это значит для будущего?". Это скорее разговор в таком ключе. Мы обсуждаем это, но не в подробностях. Потому что, опять же, я думаю, что мы оба сосредоточены на настоящем моменте", - резюмировал Вэнс.