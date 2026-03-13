Відмовляв від війни проти Ірану: Politico назвало "скептика" в оточенні Трампа

Анонімний високопоставлений чиновник Трампа повідомив, що Венс "скептично налаштований", "турбується успіхом" і "просто виступає" проти війни проти Ірану.

Інший чиновник сказав, що "його роль полягає в тому, щоб надати президенту та адміністрації, всі точки зору на те, що може статися, але як тільки рішення прийнято, він повністю його підтримує".

Видання зазначає, що скептицизм Венса щодо військової участі США, сформований під час служби в морській піхоті в Іраку, у поєднанні з його більш стриманим тоном щодо успіхів операції, підживлює спекуляції про розкол між президентом та його віцепрезидентом.

Водночас це не перший випадок, коли Венс, здається, розходиться з Трампом щодо військових дій США.

Коли Сполучені Штати бомбардували хуситів на початку минулого року, віцепрезидент написав у секретному чаті Signal з іншими посадовцями адміністрації, що він вважає цей крок "помилкою".

Новий приклад політичного розриву з'явився після того, як Трамп згадав про роль як Венса, так і державного секретаря Марко Рубіо, який публічно більше підтримує президента щодо Ірану.

"Віцепрезидент постійно перебуває в центрі уваги людей, які намагаються нав'язати йому свої погляди. В результаті було опубліковано безліч суперечливих версій поглядів віцепрезидента, що показує, що основні ЗМІ не мають уявлення, про що говорять. Віцепрезидент - гордий член команди національної безпеки президента, тримає свої поради президенту в таємниці", - заявила речниця Венса Тейлор Ван Кірк.

Водночас речниця Білого дому Анна Келлі зазначила, що "спроби вбити клин між президентом Трампом і віцепрезидентом Венсом абсолютно помилкові".

За її словами, Трамп прислухається до безлічі думок своєї команди з національної безпеки та зрештою приймає рішення на основі того, що найкраще для країни та національної безпеки, а Венс "є величезним надбанням для президента та всієї адміністрації".